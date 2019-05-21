СМИ: валютный регулятор Китая пока не склонен опускать курс юаня до 7,00 за доллар

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 мая. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк) в ближайшей перспективе не склонен понижать курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) до психологически важной отметки 7,00 за доллар. Об этом сообщает во вторник газета South China Morning Post.

"У нас безусловно есть основания, уверенность и способность поддерживать китайский валютный рынок стабильным, а курс юаня на разумном и сбалансированном уровне", - приводит издание комментарий главы Государственного управления валютного контроля КНР Пань Гуншэна.

С 9 мая курс юаня демонстрирует непрерывную тенденцию к ослаблению, что эксперты увязывают с ответом Пекина на повышение США пошлин на китайские товары. Во вторник Народный банк Китая понизил курс юаня на 2 базисных пункта - до уровня 6,899 за доллар. Это минимальное значение обменного курса валютной пары с декабря 2018 года.

Курс жэньминьби с 2008 года пока еще не "пробивал" отметку 7,00 за доллар. Впрочем, по мнению аналитиков, Пекин может изменить такую ситуацию и пересмотреть свою политику на валютном рынке в случае введения США дополнительных пошлин на китайские товары на сумму 300 млрд долларов в июле.

Слабый юань делает китайский экспорт дешевле в долларовом выражении и может рассматриваться как стратегия, направленная на поддержку внешней торговли в условиях противодействия американским пошлинам. Вместе с тем, как отметил бывший сотрудник Народного банка Китая Шэн Сунчэн, падение курса юаня до отметки 7,00 способно обернуться и рядом негативных последствий, в частности усилением оттока капитала из страны.