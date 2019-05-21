Доходы бюджета Камчатки увеличены на 1,2 млрд рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мая. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Камчатского края на 2019 год увеличена на 1,2 млрд рублей - до 78,9 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба краевого Законодательного собрания.

"27-я сессия Законодательного собрания Камчатского края приняла поправки в региональный закон о бюджете на 2019 год. Доходы краевого бюджета на 2019 год увеличены на 1,2 млрд рублей, в том числе за счет роста собственных доходов более чем на 600 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные средства будут направлены преимущественно на развитие транспортной системы и благоустройство районов региона.

"Почти на 20% (на 785 млн рублей) мы увеличили финансирование госпрограммы "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". В том числе почти 500 млн будут направлены на субсидирование пассажирских автобусных и авиаперевозок по краю. Вдвое (на 311 млн рублей) увеличено финансирование госпрограммы "Формирование современной городской среды в Камчатском крае". Средства направят в районы на ремонт дорог, улично-дорожной сети и дворовых территорий", - приводятся в сообщении слова вице-спикера Законодательного собрания Камчатки Андрея Копылова.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого представительного органа, на сегодняшний день доходы бюджета Камчатского края утверждены в сумме 78,89 млрд рублей, расходы - 81,83 млрд рублей. Дефицит бюджета составляет 2,94 млрд рублей.