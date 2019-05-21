"Башнефть" запустила в промышленную эксплуатацию проект "Цифровое месторождение"

УФА, 21 мая. /ТАСС/. "Башнефть" запустила в промышленную эксплуатацию информационную систему "Цифровое месторождение", которая позволит комплексно анализировать эффективность активов компании. Торжественный запуск на российском нефтегазотехническом форуме в Уфе произвели врио главы Башкирии Радий Хабиров и председатель правления ПАО АНК "Башнефть" Андрей Шишкин.

"Это только начало, будет продолжение, это цифровой нефтеперерабатывающий завод, и цифровая АЗС, и связь между ними. На ролике мы показали реальное цифровое месторождение в действии", - сказал после запуска Шишкин.

Система в качестве пилота внедрена на Илишевском месторождении ООО "Башнефть-Добыча". Как пояснил журналистам руководитель проекта "Цифровое месторождение" Руслан Еникеев, внедрение системы позволить ускорить процесс обработки данных с использованием технологий машинного обучения и большого массива данных. "У нас большой объем работы проводился вручную, данные приходят, их обрабатывают, переводят в информацию, и далее, на основе этой аналитики принимают решение. Наша задача - автоматизировать этот процесс, сократить время между приходом данных с объекта до принятия управленческого решения по воздействию на этот объект с целью оптимизации его работы", - рассказал он.

Еникеев отметил, что компания увеличила объем получаемых данных с таких объектов, как скважины, трубопроводы, установки подготовки нефти и газа, пласты. Еще одна цель проекта - повышение операционной эффективности и компетенций сотрудников.

"Башнефть" - одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России, ведет добычу с 1932 года. В промышленной эксплуатации, согласно данным сайта предприятия, более 180 месторождений. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть". Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% уставного капитала плюс одна акция компании.