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Forbes включил Головина и Монеточку в рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

При формировании списка учитывались возраст, признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность
Александр Головин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Головин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российское издание Forbes впервые составило рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет под названием "30 до 30", в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин и певица Монеточка (Елизавета Гырдымова).

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Всего в рейтинге 10 категорий: "Предприниматели", "Финансы и инвестиции", "Управление", "Спорт и киберспорт", "Наука и технологии", "Искусство", "Музыка и кино", "Социальные практики", "Мода и дизайн", "Новые медиа".

Лонг-лист из 100 номинантов формировался с помощью экспертного совета, куда входят 3-5 специалистов по каждой категории. Из лонг-листа жюри и редакция выбрали топ-30. Повлиять на формирование рейтинга могли и читатели: на сайте Forbes прошло голосование за кандидатов.

При формировании списка победителей учитывались следующие критерии: возраст (не старше 30 лет), признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне.

Сам рейтинг с полным списком участников опубликован в июньском номере журнала Forbes, а также на сайте издания.

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