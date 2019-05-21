Ретейлеры фиксируют рост спроса на портативные колонки до 26% в I квартале 2019 года

МОСКВА, 21 мая./ТАСС/. Спрос на портативные колонки в России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 16-26%. Об этом ТАСС сообщили представители крупных российских ретейлеров - объединенной компании "Связного" и "Евросети", "М.Видео-Эльдорадо" и "Яндекс.Маркета".

По данным объединенной компании "Связной-Евросеть", с января по март россияне приобрели 370 тыс. устройств на общую сумму порядка 1,8 млрд рублей, что больше, чем годом ранее, на 26% в штуках и 30% в деньгах. Также в компании отмечают, что средняя стоимость портативной колонки за месяц выросла на 3% и составила 4 800 рублей. Главным спросом у россиян по итогам трех месяцев текущего года пользовалась продукция JBL; на втором месте с долей 9% в штуках - бренд Sony и замыкают тройку с долей по 3% рынка DEXP и Irbis, имеющие в том числе модели устройства под управлением голосового помощника.

"Популярность портативных колонок продолжает расти большими темпами. Главный тренд на рынке - появление голосового ассистента, например, "Алиса" от "Яндекса" в портативной колонке Elari SmartBeat. В ближайшее время количество устройств с таким функционалом будет стремительно нарастать", - цитирует пресс-служба слова вице-президента по продажам "Связной-Евросеть" Давида Борзилова.

Другой крупный ретейлер - группа "М.Видео-Эльдорадо" - сообщила ТАСС, что за первый квартал 2019 года в России приобрели 370 тыс. портативных колонок на общую сумму 1,8 млрд рублей. Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на эти устройства увеличился на 25% в штуках и 30% в деньгах, средняя цена выросла на 5% до 4 800 рублей. 75% рынка в штуках приходится на бренды JBL и Sony. "Покупатели магазинов "М.Видео" и "Эльдорадо" в марте 2019 года выбирали в основном в модели JBL Flip4, Charge3, Xtreme2 а также Sony SRS-XB10. Портативные колонки со встроенным голосовым помощником пользуются нишевым спросом, например в период праздников", - уточнили там.

Аналитики сервиса "Яндекс.Маркет" рассказали ТАСС, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года спрос на портативную акустику вырос на 16%. Во втором квартале 2019 года спрос в категории в среднем также превышает прошлогодний. Самый высокий спрос в 2019 году наблюдался в начале марта. Средняя стоимость товара, по которым в первом квартале пользователи платформы переходили в интернет-магазины по предложениям портативной акустики, составила 7560 рублей. Среди самых популярных позиций техника JBL, Sony и SVEN.

В компании МТС также фиксируют рост спроса на беспроводную акустику. "Пользователи меняют свои старые музыкальные центры и проводные звуковые системы на портативные колонки, которые удобнее в использовании. Интерес к беспроводным гаджетам также подогревает широкий модельный ряд в разных ценовых сегментах -- от самых доступных колонок в пределах 2 тыс. рублей до премиальных устройств. Новое поколение акустики получает все большее время автономной работы и более мощные динамики", - пояснили ТАСС в компании.