"Мираторг" осенью запустит производство собственного молока

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Крупный производитель мяса в РФ компания "Мираторг" планирует в сентябре запустить производство бутилированного пастеризованного молока под собственным брендом. Об этом сообщил газете "Ведомости" вице-президент компании Александр Никитин.

Издание напомнило, что о подобных планах компания сообщала в 2017 году. Тогда инвестиции оценивались в $400 млн.

Производство молока разместится на ферме Благодатненской, которую компания приобрела в 2014 году, а через три года запустила там площадку для откорма бычков, полученных от молочных коров (используются для производства розовой телятины). На этот проект государство в 2017 году одобрило "Мираторгу" более 700 млн рублей субсидии по программе поддержки молочного животноводства.

Поголовье дойного стада там около 1 тыс. коров, и как отмечает Никитин, пока это будет небольшое производство в Курской области, рассчитанное примерно на 10 т молока в сутки.

Упакованное молоко "Мираторг" будет пока продавать только в собственных супермаркетах. Это будет продукция среднего ценового сегмента - с розничной ценой 50-70 рублей за литр.

Холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является крупнейшим в России производителем свинины и говядины, ведущим поставщиком мяса на российском рынке. Компания работает в 19 регионах страны и занимает первое место среди компаний сектора по объему выручки. В активах агрохолдинга порядка 90 свиноводческих площадок и 97 ферм КРС.