Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ сохраняет прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Пока да", - сказал он, отвечая на вопрос, считает ли Минэкономразвития прогноз по росту ВВП на 1,3% в текущем году все еще актуальным.

"Потому что первый квартал - это предварительные данные, которые могут измениться как в одну, так и в другую сторону. И мы ожидали слабую динамику [в I квартале]. Посмотрим, как дальше будет меняться. Тем более, что первый квартал с точки зрения ВВП - это очень маленький объем [для оценки]", - пояснил он.

Орешкин также отметил, что не ожидает рецессии в экономике в РФ во второй половине года. "Нет, я считаю, что это был налогово-бюджетный фактор, который сыграл важную негативную роль в I квартале, в основную часть года он уже будет в другую сторону действовать", - отметил министр.

По предварительной оценке Росстата, опубликованной 17 мая, рост ВВП в I квартале составил 0,5% в годовом выражении, что несколько ниже оценки Минэкономразвития РФ, которая составляла 0,8%. Согласно комментарию министерства, ожидаемо низкий рост экономики в I квартале было связано со слабостью внутреннего спроса на фоне повышения налоговой нагрузки.