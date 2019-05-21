СМИ: ЦБ Венесуэлы намерен отказаться от операций по картам Visa и Mastercard

КАРАКАС, 21 мая. /ТАСС/. Центральный банк (ЦБ) Венесуэлы приступил к разработке национальной платежной системы. Как сообщил в понедельник венесуэльский портал Banca y Negocios, Центробанк намерен отказаться от операций по картам Visa и Mastercard к концу января 2020 года.

По его данным, ЦБ Боливарианской Республики распорядился, чтобы с 30 ноября 2019 года были приостановлены финансовые операции по дебетовым картам Visa, Mastercard и Maestro, а с 30 января 2020 года - по кредитным картам этих систем. В решении Центробанка говорится о необходимости создания "суверенной платежной системы на основе биометрических данных пользователей".

Как отметил портал, решение ЦБ принято в ответ на санкции США в отношении Венесуэлы. Banca y Negocios полагает, что тем самым венесуэльские власти пытаются сыграть на опережение, поскольку есть вероятность, что администрация американского президента Дональда Трампа может запретить деятельность платежных систем Visa и Mastercard в Боливарианской Республике.

По мнению экспертов портала, разработку собственной платежной системы сложно реализовать в Венесуэле за столь короткий промежуток времени. При этом они отметили, что обсуждение создания этой системы проводится в южноамериканской стране с 2011 года, однако власти по-прежнему не продвинулись в данном вопросе.

Отношения США и Венесуэлы обострились после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

С начала 2019 года американские власти ввели ряд ограничительных мер против Венесуэлы, в том числе в отношении крупнейших государственных компаний. 17 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал новые санкции в отношении ЦБ Боливарианской Республики, призванные "ограничить американские транзакции с этим банком и запретить ему доступ к долларам США".