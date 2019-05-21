Минпромторг в июне начнет новый этап субсидирования пилотных партий оборудования

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ в 2019 году продолжит субсидировать пилотные партии средств производства, говорится в сообщении ведомства. Министерство намерено приступить к новому этапу отбора претендентов на выплаты, которые уже проводились в 2016-2018 годах.

"На середину июня запланировано начало первого отбора на право получения субсидии. В соответствии с требованиями постановления, за пять дней до начала проведения отбора на официальном сайте министерства будет размещено соответствующее извещение", - отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Механизм способствует выведению пилотных партий оборудования на рынок в условиях отсутствия референций и опыта эксплуатации инновационных образцов промышленной продукции. "Отечественным производителям компенсируется до 50% фактически понесенных затрат на оплату сырья, материалов и комплектующих. Кроме того, речь идет о компенсации оплаты труда производственного персонала, инженерной разработки и проектирования, приобретения оснастки и расходного инструмента, логистических операций. При этом цена закупки для потребителей будет на 15-50% ниже рыночной стоимости оборудования", - подчеркивают в Минпромторге.

Перечень оборудования, подпадающего под субсидирование, включает продукцию отраслей тяжелого, нефтегазового, энергетического машиностроения, станкоинструментальной промышленности, а также пищевого и строительно-дорожного машиностроения.

Распределение субсидий будет осуществляться Минпромторгом в соответствии с постановлением правительства РФ от 25 мая 2017 года N634.