Ту-134 отправится в заключительный пассажирский рейс 22 мая

ЯКУТСК, 21 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Алроса", которая в последние два года оставалась единственным эксплуатантом Ту-134 на регулярных пассажирских рейсах в России, выводит из эксплуатации данный тип воздушного судна. В заключительный рейс самолет отправится из аэропорта Мирный на западе Якутии в Новосибирск, сообщил ТАСС во вторник гендиректор авиаперевозчика Андрей Гулов.

По прибытии самолет будет передан музею авиации аэропорта Толмачево.

"В среду самолет Ту-134, принадлежащий авиакомпании, вылетит для выполнения заключительного рейса по маршруту Мирный-Новосибирск. Символично, что именно с этого маршрута и начиналась эксплуатация этого типа самолета в авиакомпании", - рассказал ТАСС в среду гендиректор авиаперевозчика Андрей Гулов.

Он добавил, что это будет регулярный пассажирский рейс. "На рейс продано 72 билета. По прибытии ожидается торжественная встреча в аэропорту Толмачево. Самолет будет передан музею истории авиации, созданный при этом аэропорте. В прошлом году мы передали музею Ту-154", - рассказал собеседник агентства.

"Алроса" выполняет региональные перевозки в Якутии, регулярные и чартерные перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы, грузовые перевозки и специальные авиационные работы.

Ту-134 - самолет советского времени, предназначенный для перелетов на малые и средние расстояния, был разработан в начале 1960-х годов. Серийный выпуск самолета Ту-134 был начат 1980 году. Как сообщается на сайте ПАО "Туполев", реактивный Ту-134 стал одним из наиболее удачных проектов в области пассажирского самолетостроения. В историю российской гражданской авиации вошел как самый массовый самолет. Ту-134 - первый отечественный пассажирский лайнер, прошедший сертификацию по английским нормам летной годности.