Количество авиарейсов между Южно-Сахалинском и Москвой удвоилось на летний период

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Авиарейсы по маршруту Южно-Сахалинск - Москва - Южно-Сахалинск на летний период начали осуществляться с 21 мая ежедневно два раза в сутки в связи с нехваткой авиабилетов, сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В конце апреля правительство региона сообщило, что с 20 мая 2019 года по направлению Южно-Сахалинск - Москва - Южно-Сахалинск до начала осени будут совершаться дополнительные полеты в связи с нехваткой билетов. Однако затем первые дополнительные рейсы были отложены на 21 мая. Из-за дефицита билетов в регионе людям приходится подолгу стоять в огромных очередях к кассам. Дешевые билеты часто заканчиваются уже через несколько дней после начала продаж.

"С сегодняшнего дня действуют дополнительные рейсы. Всего их теперь будет 14 в неделю, то есть по два рейса в день", - сообщил собеседник агентства. До введения дополнительных рейсов самолеты по маршруту Южно-Сахалинск - Москва - Южно-Сахалинск летали семь раз в неделю.

На линии Южно-Сахалинск - Москва заявлены воздушные суда Boeing 777-300 и Boeing 777-300ER, которые способны принять на борт 373 и 457 пассажиров соответственно.