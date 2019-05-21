Представители 18 регионов России примут участие в VI Российско-китайском ЭКСПО в Харбине

ПЕКИН, 21 мая. /ТАСС/. Представители по меньшей мере 18 регионов из пяти федеральных округов РФ примут участие в VI Российско-китайском ЭКСПО, которое состоится 15-19 июня в Харбине (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). Об этом сообщил во вторник на брифинге заместитель главы канцелярии правительства провинции Хэйлунцзян Син Айго.

"От российской стороны в ЭКСПО примут участие представители 18 регионов из пяти федеральных округов России, в частности, Дальневосточного, Приволжского, Сибирского, Уральского и Центрального", - сказал Син Айго.

По его словам, участникам из РФ отведена наибольшая доля выставочной площади: Россия займет 3267 кв. м, из которых 400 кв. м предоставлено Республике Саха (Якутия). Последняя, согласно организаторам, станет главным гостем ЭКСПО наряду с китайской южной провинцией Гуандун.

Совместные мероприятия РФ и КНР

Главная тема мероприятия этого года - "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее". Как сказал Син Айго, "российская сторона придает большое значение региональным обменам и сотрудничеству двух стран".

"В рамках ЭКСПО при поддержке правительства провинции Хэйлунцзян и Министерства коммерции КНР будет организован второй форум регионального сотрудничества России и Китая, с докладами на котором выступят полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, представители органов власти Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Приморского края и Челябинской области", - рассказал замглавы канцелярии.

По его словам, на форуме будут также представлены Тюменская область, Еврейская автономная область, Свердловская область, Красноярский край, Калужская область и другие регионы РФ.

Планируется проведение совместных мероприятий РФ и КНР на национальном и региональном уровне, а также на уровне предприятий и организаций двух стран. Порядка 80% из них будут посвящены вопросам экономического сотрудничества.

Участники ЭКСПО

В этом году заявку на участие в VI Российско-китайском ЭКСПО подали 1360 компаний из 34 стран и регионов мира.

По словам организаторов, площадь выставки составит порядка 86 тыс. кв. м. Как ожидается, отдельный павильон будет посвящен российско-китайскому сотрудничеству и его результатам.

В прошлом году V Российско-китайское ЭКСПО прошло 9-12 июля в Екатеринбурге под девизом "Новый старт, новые возможности". В выставке приняли участие 186 китайских компаний из 15 провинций КНР, а также десятки компаний из различных регионов РФ. В рамках ЭКСПО было организовано 24 мероприятия, из них 14 совместного характера.

ЭКСПО 2018 года посетили около 42 тыс. человек, из них порядка 2 тыс. - китайские бизнесмены.