Госдума планирует на следующей неделе рассмотреть проект о финансовом маркетплейсе

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы планируют на следующей неделе рассмотреть в первом чтении проект закона о создании маркетплейса, позволяющего оказывать финансовые услуги с помощью электронной платформы. Об этом на конференции "Российский фондовый рынок 2019" сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мы его уже на следующей неделе рассмотрим в первом чтении. Соответственно, это будет хорошее направление, которое, в том числе, активно будет направлено на то, чтобы в этом плане финансовый рынок был задействован", - сказал Аксаков.

В конце декабря парламентарий сообщал ТАСС, что подготовил законопроект, предусматривающий создание электронной платформы по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера.