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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: россияне считают необходимым развивать отечественный авиапром

Как отметили респонденты, это сможет обеспечить безопасность полетов и снизить уровень безработицы
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян (78%) считают, что в России умеют делать качественные самолеты, отечественный авиапром необходимо развивать несмотря на существенные финансовые затраты. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного во вторник.

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"78% считают, что в России умеют делать качественные самолеты... 83% респондентов говорят о том, что России нужно развивать собственное производство самолетов, даже если это потребует существенных финансовых затрат", - говорится в материалах опроса.

По мнению респондентов, российское самолетостроение сможет обеспечить безопасность полетов и снизить уровень безработицы. Каждый третий россиянин считает отечественные самолеты надежными и безопасными.

Отвечая на вопрос, что было главной причиной произошедшей аварии Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, 29 % уверены в неблагоприятном стечении обстоятельств, 17% - в ошибке пилотов. Плохое техническое состояние самолета считают причиной катастрофы 15% опрошенных.

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 загорелся при жесткой посадке в Шереметьево 5 мая. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 мая, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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