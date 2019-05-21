Власти Москвы впервые раскрыли число участвующих в закупках самозанятых граждан

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Московские власти впервые раскрыли данные о количестве самозанятых граждан, участвующих в закупках малого объема через городской портал поставщиков. Их число составило около 15 тыс. человек, сообщили во вторник ТАСС в столичном департаменте по конкурентной политике.

"Количество самозанятых, участвующих в закупках малого объема через портал поставщиков, приблизилось к 15 тыс. человек", - сообщили ТАСС в департаменте, отметив, что впервые посчитали число самозанятых граждан с момента введения специального налогового режима.

Как отметил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, в связи в сведение специального налогового режима для самозанятых количество закупок через портал будет расти. С начала 2019 года на портале поставщиков физические лица заключили 1,5 тыс. контрактов. Чаще всего учреждения закупали у них хозяйственные товары, услуги по преподавательской деятельности, а также услуги членов жюри на мероприятиях.

На портале поставщиков для участия в закупках малого объема самозанятые регистрируются как физические лица, это касается не только столицы, но и регионов, пояснил руководитель московского департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев. По его словам, среди зарегистрированных на портале физических лиц большая часть - 9 тыс. - проживают в Москве, на втором месте - Московская область (2 тыс.), на третьем - Санкт-Петербург (около 200 человек). Также активность демонстрируют самозанятые из Нижегородской, Саратовской, Тульской, Ростовской, Калужской, Владимирской областей и Краснодарского края.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года в тестовом режиме на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Власти Москвы создали электронный портал поставщиков в 2013 году для проведения закупочных процедур малого объема у небольших предприятий и физических лиц. На этой площадке малый и средний бизнес может бесплатно предложить свою продукцию государственным заказчикам Москвы.