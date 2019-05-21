Аксаков: принятие закона о цифровых финансовых активах "подвисло" из-за требований ФАТФ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Принятие закона о цифровых финансовых активах "подвисло" в связи с требования комиссии ФАТФ (Financial Action Task Force) по регулированию криптовалют, таких, как биткойн. Об этом сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков, выступая на конференции "Российский фондовый рынок 2019".

"Закон о цифровых финансовых активах у нас подвис. Раскрою секрет. Была миссия ФАТФ у нас, вы знаете. Были решения ФАТФ, которые требовали, чтобы мы урегулировали вопросы, связанные с биткойнами и так далее <...> Мы как-то отмахивались и хотели как-то этот вопрос обойти, поскольку была определенная позиция Центрального банка. Но сейчас мы либо в самом законе о цифровых финансовых активах, либо отдельным законопроектом пропишем норму, которая будет определять требования к этим криптоинструментам, которые активно сейчас используются, в том числе и на российском рынке", - сказал он.

В марте Госдума перенесла рассмотрение во втором чтении законопроекта о цифровых финансовых активах.

О законопроекте

Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал законопроект к принятию во втором чтении 18 марта. Во время работы над документом ко второму чтению из него было исключено понятие цифровых денег, криптовалюты.

Документ предполагал введение определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закреплял новый вид договора, заключаемого в электронной форме, - смарт-контракт, обязательства по которому исполняются с использованием цифровых финансовых технологий.

Согласно документу, криптовалюта и токен являются имуществом, ключевые различия между ними определяются на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска.

В редакции законопроекта ко второму чтению были исключены понятия токена, криптовалют, смарт-контракта. В тексте дается определение для цифровых финансовых активов - такими активами признаются цифровые права, включающие обязательственные и иные права, в том числе денежные требования, а также возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам и прав требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске цифровых финансовых активов.