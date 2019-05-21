Мультимедийную систему "Яндекс.Авто" установят в 2 млн автомобилей LADA, Renault и Nissan

МОСКВА, 21 мая./ТАСС/. Мультимедийную систему "Яндекс.Авто" установят в 2 млн машин LADA, Renault и Nissan, которые выпускаются в России. Об этом во вторник сообщили в компании "Яндекс".

"Яндекс" стал официальным поставщиком ПО для мультимедиа-систем автомобильных компаний Renault, Nissan и "АвтоВАЗ". Мы получим возможность встроить "Яндекс.Авто" в более 2 млн автомобилей Renault, Nissan и LADA в течение ближайших пяти лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мультимедийную систему будут встраивать в машины на этапе конвейера, так что владельцам новых авто не придется ни о чем беспокоиться. Они будут получать набор сервисов уже при покупке. "Яндекс" уже сотрудничает разными участниками рынка и встраивает систему в новые автомобили Toyota и Chery. Также в числе партнеров компании KIA, Hyundai, Jaguar Land Rover и другие автопроизводители.

Ранее во вторник газета "Ведомости" сообщила, что система будет устанавливаться в автомобили, выпускаемые в РФ. Поисковик также продает свои устройства в розницу, они стоят 29 900 рублей и могут быть установлены на автомобили Lada, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, Kia, Hyundai и Skoda. В эту сумму входит трафик на полгода с безлимитным доступом к сервисам "Яндекса" ("Навигация", "Музыка" и "Алиса"), шестимесячная подписка на "Яндекс.Музыку".

Первым автопроизводителем, предустанавливающим пакет сервисов "Яндекса" в штатные головные устройства автомобилей, стала Toyota, приводит газета "Ведомости" данные представителя автоконцерна. С 2016 года в России было продано около 50 тыс. автомобилей с сервисами "Яндекса", всего "Яндекс.Авто" используется в 100 тыс. машин.