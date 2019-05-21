Семь аффилированных с Дерипаской компаний перерегистрировались на острове Октябрьский

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Семь компаний, аффилированных с Олегом Дерипаской, 20 мая были перерегистрированы в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Это компании "Транс Сегтор Холдингз Лимитед", "Самолюс Инвестментс Лимитед", "Прайм Эмеральд Трейдинг Лимитед", "Фенестрария Консалтантс Лимитед", "Лэнгдэйл Холдингз Лимитед", "Распериа Трейдинг Лимитед", "Цератозамия Консалтантс Лимит".

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин подтвердил журналистам, что эти компании имеют отношение к Дерипаске. "Да", - ответил министр на соответствующий вопрос. Он добавил, что работа над перерегистрацией в САР других активов Дерипаски - "Русала" и En+ - продолжается. "Мы работаем над этим. Как только, так сразу", - сказал Орешкин.