Производство мясных деликатесов запустят в Коломне в 2020 году

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Производство колбас и мясных деликатесов откроют в Коломенском округе в 2020 году, инвестиции в проект составят 1,3 млрд рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Строительство завода началось в декабре 2018 года, а уже весной 2020 года состоится запуск серийного производства, на заводе будет создано 120 рабочих мест ", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций и инноваций Московской области Михаила Ана.

Как отмечает пресс-служба, фонд развития промышленности Московской области предоставил займ на запуск производства высококачественных колбас и мясных деликатесов на заводе ООО "Агрофуд", расположенном в индустриальном парке "Парфентьево".

Предприятие получило одобрение по условиям программы "Займы на приобретение оборудования". Проект предполагает закупку нового оборудования и запуск новейшего высокоавтоматизированного производства.

"Предприятие планирует проинвестировать в проект 1,3 млрд рублей, из них заем Фонда развития промышленности Московской области составит 100 млн рублей под 5% годовых на 1 год. С помощью займа предприятие закупит современное оборудование для строящегося завода по производству колбас и мясных деликатесов", - добавил Ан.

На заводе планируется производить сырокопченые и сыровяленые колбасы и бекон в сервировочной нарезке и вакуумной упаковке, а также диетические ветчины и колбасы из мяса индейки.