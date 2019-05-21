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Бывший зампредправления "Газпрома" назначен замминистра финансов

Известно также, что Андрей Круглов ранее работал в администрации Санкт-Петербурга

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Андрея Круглова заместителем министра финансов РФ. Это следует из документа, размещенного на сайте правительства.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщал, что Андрей Круглов, который ранее был заместителем председателя правления "Газпрома", станет новым заместителем министра финансов РФ.

Андрей Круглов с 1995 по 2001 год проработал в администрации Санкт-Петербурга. Сначала занимал позицию главного специалиста отдела международных финансовых институтов, инвестиций и кредита управления внешнеэкономических связей, затем - начальника сектора финансово-кредитного сотрудничества отдела технического сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями. Позднее был начальником отдела внешней торговли и инвестиций управления внешнеэкономического сотрудничества комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и комитета по внешним связям администрации Санкт-Петербурга.

С 2002 года входил в состав правления "Газпрома". В 2002-2003 годах возглавлял департамент корпоративного финансирования компании, в 2003-2004 годах - финансово-экономический департамент ОАО "Газпром", а также был исполнительным директором "Газпром Финанс Б. В.".

С 2004 года Круглов занимал пост заместителя председателя правления ПАО "Газпром". Параллельно по 2015 год был начальником финансово-экономического департамента, а затем до июля 2015 года - начальником департамента 816 (отвечает за финансово-экономическую политику) "Газпрома".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСилуанов, Антон ГермановичРоссия
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