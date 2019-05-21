Участие в маркировке лекарств станет лицензионным требованием для аптек

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Работа в системе маркировки станет обязательным лицензионным требованием для аптечных организаций, сообщил во вторник глава Росздравнадзора Михаил Мурашко на XIX Всероссийской конференции "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий "Фарммедобращение 2019".

"Сегодня фактически все аптечные организации, которые осуществляют отпуск лекарственных препаратов, подключены в систему [маркировки] <...> Мы не видим каких-либо угроз, все движется в штатном режиме. Что важно: маркировка и работа в системе маркировки будут лицензионными требованиями, и это автоматический контроль. То есть реестр лицензий накладывается на реестр подключенных организаций к системе маркировки, и те, кто отсутствует, или те, по которым отсутствует движение лекарственных препаратов, будут фактическими объектами контроля", - сказал он.

Мурашко отметил, что в текущем году уже стартовала подготовка к внедрению системы маркировки медицинских изделий. По его словам, она будет строиться несколько по иным принципам, нежели по лекарственным препаратам.

В России проходят добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. Согласно распоряжению правительства РФ, утвержден перечень 10 товарных групп, которые с 2019 года подлежат обязательной маркировке: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года, для лекарств из программы высокозатратных нозологий проект стартует 1 июля 2019 года.