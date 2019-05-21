Замглавы Минфина предложил постепенно отказаться от ИИС первого типа

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Замминистра финансов Алексей Моисеев считает, что необходимо постепенно отказаться от индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) первого типа, которые предполагают получение налогового вычета от суммы, внесенной на счет. Такая дискуссия уже ведется, сообщил он, выступая на конференции НАУФОР.

"ИИС, особенно первого типа, - это инструмент, от которого надо избавляться, - сказал Моисеев. - Такая дискуссия началась, как их сокращать. Думаю, что в течение года она [дискуссия] пройдет, и мы какое-то решение примем".

При этом, по его словам, отказ от ИИС первого типа должен сопровождаться усовершенствованием и улучшением для граждан, использующих ИИС второго типа.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что сейчас обсуждаются варианты усовершенствования ИИС второго типа, в том числе страхование средств на инвестиционном счете.

"Мы хотели бы, чтобы второй тип [ИИС] активно был задействован, поэтому ставим вопрос об увеличении суммы инвестиции по этому типу. По возможности частичного использования средств на этих счетах. И у нас давно лежит закон, связанный со страхованием ИИС, и сейчас мы склоняемся к тому, чтобы закон такой принять, посоветовавшись с рынком, и распространить это страхование только на второй тип для того, чтобы простимулировать инвестиции через это направление", - сказал Аксаков.

Позднее депутат уточнил ТАСС предполагаемую сумму страхового покрытия ИИС. "1,4 млн рублей. Пока такая цифра обсуждается, как и по вкладам", - отметил Аксаков.

С 1 января 2015 года частные лица получили право открывать индивидуальный инвестиционный счет у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. В настоящее время через ИИС можно инвестировать, в частности, в акции компаний, облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации.

Согласно данным Мосбиржи, общее количество счетов ИИС на начало апреля достигло 721 тыс.