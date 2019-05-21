ЦБ: страховщик НАСКО не пускал временную администрацию в офис

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Страховые компании НАСКО и "Респект" препятствовали проходу введенных Банком России временных администраций в свои офисы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ.

"Члены временной администрации не были допущены в здание офиса НАСКО на Золоторожском валу в Москве, где находятся сервер с электронными базами данных, основная часть бухгалтерской и финансовой документации", сообщили в ЦБ. В связи с невозможностью определения местонахождения всех бланков полисов ОСАГО компании НАСКО для изъятия временная администрация признает их утраченными, говорится в пресс-релизе ЦБ. Ранее Российский союз страховщиков предупредил о незаконности продажи полисов ОСАГО от имени НАСКО после 15 мая. "Публикуемые неустановленными лицами в средствах массовой информации материалы от лица АО "НАСКО" не имеют отношения к деятельности временной администрации и текущей ситуации в АО "НАСКО", - отмечается в сообщении ЦБ.

У компании "Респект" в головном офисе в Рязани архив и электронные базы данных отсутствовали, а по адресу на Золоторожском валу отсутствует офис компании, - договор аренды расторгнут, и "Респект", по информации арендодателя, выехал из офиса 8 мая (за неделю до отзыва лицензии), выяснила временная администрация, сообщили ТАСС в ЦБ.

"Как следствие, временной администрации при входе в указанный офис было оказано воспрепятствование (временной администрации не был обеспечен доступ к необходимой для исполнения ее функций документации, архиву и электронным базам данных ООО "СК "Респект")", - сообщили в ЦБ.

По этим фактам ЦБ направил обращения в правоохранительные органы.

Отзыв лицензий

20 мая ЦБ своими приказами приостановил полномочия исполнительных органов НАСКО и "Респекта" (при вводе временной администрации полномочия были ограничены).

Банк России 14 мая отозвал лицензии у страховых компаний "НАСКО" и СК "Респект", которые входили в неформальную страховую группу и имели большое число клиентов, за систематическое нарушение прав и законных интересов потребителей страховых услуг.

Как говорили в ЦБ, страховщики умышленно уклонялись от исполнения своих обязательств по договорам страхования и широко использовали практику осуществления страховых выплат преимущественно по решению суда, по предписанию Банка России или по итогам обращения граждан и организаций с жалобами в Банк России.

Компании входили в число лидеров по социально значимым видам страхования - страхование ответственности застройщиков и ОСАГО и имели значительное число клиентов. НАСКО занимала восьмое место на рынке ОСАГО по объему сборов, "Респект" был крупнейшим страховщиком ответственности застройщиков, пока в декабре 2018 года ЦБ не запретил компании работать на этом рынке.