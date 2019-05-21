Россия восстановила статус свободной от ящура страны

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россия восстановила статус страны, свободной от вируса ящура животных. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Как сообщает ведомство, научная комиссия Международного эпизоотического бюро (МЭБ) пришла к заключению, что Россия соблюдает кодекс по наземным животным о восстановлении статуса свободы от ящура. Статус РФ восстановлен 20 мая.

Статус страны с зоной "свободной от ящура без вакцинации" был присвоен России 26 мая 2016 года на генеральной сессии МЭБ. Действие статуса было приостановлено с 20 октября 2016 года по 13 января 2017 года в связи с регистрацией очага ящура во Владимирской области. 30 сентября 2017 года статус вновь был приостановлен в связи с вспышкой ящура в Башкирии.

О заболевании

Ящур - острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3). Быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут инфицироваться, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки.