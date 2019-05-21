Две яхты российских бизнесменов названы лучшими суперяхтами 2019 года

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Две яхты, принадлежащие россиянам, вошли в список лучших в мире по версии организаторов конкурса The World's Superyacht Award, церемония подведения итогов которого прошла в Лондоне. Об этом сообщило во вторник российское издание журнала Forbes.

По его данным, награды получили два судна, принадлежащие российским бизнесменам. В их числе парусник бывшего акционера тюменской нефтяной компании "Бурнефтегаз" Олега Бурлакова, состояние которого оценивается в $650 млн (158-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России).

Также призом отмечена яхта DAR, которая, по сведениям Forbes, принадлежит бывшему акционеру "Стройгазконсалтинга" Зияду Манасиру. В 2016-м Манасир последний раз вошел в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России с состоянием в $600 млн. Премии присуждались журналом Boat International и британским производителем круизных парусных яхт Oyster Yachts.

Судно Black Pearl («Черная жемчужина») признано лучшей парусной яхтой 2019 года. Жюри решило отметить этот парусник, поскольку по техническим возможностям и комфорту оно не уступает моторным яхтам, однако может пересечь океан без использования дизельного топлива - только за счет силы ветра и электричества, вырабатываемого генераторами. По планам владельца, в будущем она сможет передвигаться за счет солнечной энергии.

Black Pearl спущена на воду в сентябре 2016 года голландской верфью Oceanco. Максимальная скорость лодки -17,5 узла. Black Pearl также получила награду в категории "Парусные яхты длиной 60 м и больше". Длина судна - 106 м. Стоимость яхты, по данным Forbes, оценивается в $220 млн.

Лучшей моторной яхтой года стала 90-метровая DAR. Она создана на верфи Oceanco, как и Black Pearl. До передачи владельцу яхта называлась Project Shark ("Проект Акула") - ее нос напоминает морду акулы, а мачта - плавник. DAR также признана лучшей в категории "Моторные лодки водоизмещением от 2000 т".