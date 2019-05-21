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"Яндекс" посчитал, во сколько россиянам обходится приготовление окрошки

Аналитики компании сравнили цены на ингредиенты в городах-миллионниках
Описание
© Ведяшкин Сергей/АГН "Москва"

Компания "Яндекс" посчитала, во сколько жителям российских городов-миллионников обходится приготовление окрошки. Для этого аналитики использовали данные о чеках, которые пользователи приложения "Едадил" сканировали в апреле-мае для получения кэшбэка.

Согласно результатам исследования, набор продуктов для приготовления окрошки на пять человек в среднем обходится в 281 рубль. Самым дорогим ингредиентом блюда оказалась колбаса - 102 рубля, а также квас - 53 рубля. Стоимость остальных продуктов составляет меньше половины всей суммы.

Описание
© Пресс-служба Яндекса

Дороже всего окрошка обходится жителям Москвы - 343 рубля. Отмечается, что колбаса в столице стоит почти в полтора раза выше, чем в среднем по стране. На втором и третьем месте - Красноярск и Екатеринбург. Дешевле всего приготовить окрошку в Перми - там это блюдо будет стоить 246 рублей.

В материале компании отмечается, что полученные в результате исследования цены, стремятся к минимальным: в чеках, которые изучали аналитики, вероятно, много продуктов, купленных со скидкой или просто по низкой цене.

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