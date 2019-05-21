"Яндекс" посчитал, во сколько россиянам обходится приготовление окрошки

Компания "Яндекс" посчитала, во сколько жителям российских городов-миллионников обходится приготовление окрошки. Для этого аналитики использовали данные о чеках, которые пользователи приложения "Едадил" сканировали в апреле-мае для получения кэшбэка.

Согласно результатам исследования, набор продуктов для приготовления окрошки на пять человек в среднем обходится в 281 рубль. Самым дорогим ингредиентом блюда оказалась колбаса - 102 рубля, а также квас - 53 рубля. Стоимость остальных продуктов составляет меньше половины всей суммы.