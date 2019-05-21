В Кремле есть уверенность, что возможные санкции США не навредят "Северному потоку - 2"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства "Северного потока - 2", несмотря на возможные санкции США.

"Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива", - сказал представитель Кремля журналистам.

Комментируя намерение США ввести санкции в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", о чем во вторник заявил в Киеве министр энергетики США Рик Перри, Песков призвал не забывать о том, что речь идет о международном проекте. "Это международный проект, участвует целая группа международных крупных компаний - гигантов, проект в большой части уже реализован, обеспечено в большой части финансирование проекта, он продвигается достаточно быстрыми темпами", - подчеркнул представитель Кремля.

Он также обратил внимание на тот факт, что "проект в интересах обеспечения энергобезопасности Европы, он в коммерческих интересах европейских производителей, в первую очередь - Германии, и он не имеет никакого отношения к политике". "Неоднократно наш президент [России Владимир Путин] заявлял, что любые действия, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать реализации этого проекта, являются ничем иным, как неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции, чем давно уже занимаются Соединенные Штаты Америки", - напомнил Песков.

Он уверен, что такое проявление недобросовестной конкуренции "является неприемлемым не только для нас, но и для многих стран Европы, стран ЕС, о чем они также открыто заявляли".

В новость были внесены изменения (12:41 мск) - добавлены цитаты Д. Пескова.