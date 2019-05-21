Объем рынка интернет-рекламы в России по итогам I квартала вырос на 18%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Рынок интернет-рекламы в России по итогам I квартала 2019 года вырос на 18% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, до 51,5 млрд рублей. Суммарный объем рекламных бюджетов за вычетом НДС составил почти 111 млрд рублей, интернет занял лидирующую позицию на рынке, оттеснив телевидение, говорится в исследовании Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), представленном во вторник в ТАСС.

"Комиссия экспертов АКАР подвела итоги развития рекламного рынка России за I квартал 2019 года. Суммарный объем рекламных бюджетов в средствах распространения рекламы за вычетом НДС составил около 111 млрд рублей, что на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года", - отмечено в исследовании.

Сегмент телевидения показал снижение на 6%, до 42 млрд рублей. Рынок рекламы печатных СМИ за первые четыре месяца 2019 года потерял 12% и составил 3,6 млрд рублей. По данным исследователей, показатель объемов закупки рекламы на радио также снизился на 5% - до 3,5 млрд рублей.

Комиссия экспертов АКАР также провела оценку объема регионального рекламного рынка. Суммарный объем региональной рекламы в средствах ее распространения по четырем медиа-сегментам - телевидению, радио, прессе и наружной рекламе - в I квартале 2019 года за вычетом НДС, по оценке экспертов АКАР, составил 10,4-10,6 млрд рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 9%.