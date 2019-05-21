Кабмин обсудит увеличение грантов для регионов для выполнения KPI

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Правительство обсудит увеличение грантов из бюджета для стимулирования регионов выполнять ключевые показатели эффективности (КПЭ) по нацпроектам с 20 до 50 млрд рублей, заявили журналистам в пресс-службе Минфина.

"Правительство рассмотрит возможность увеличения объема грантов, выделяемых из бюджета для стимулирования субъектов выполнять КПЭ, с 20 до 50 млрд рублей", - сообщили в ведомстве.

В рамках селекторного совещания, проведенного с главами субъектов РФ, также обсуждались вопросы мониторинга исполнения региональных проектов, которые работают на цели реализации национальных проектов.

В настоящий момент уровень исполнения региональных проектов составляет менее 10%, при том что текущее исполнение национальных проектов на федеральном уровне составляет около 25%, отметили в пресс-службе. До 1 июня на федеральном уровне должна быть утверждена методика расчета ключевых показателей эффективности должностных лиц субъектов РФ. В настоящий момент Минэкономразвития подготовило и опубликовало проект такой методики, в дальнейшем, после ее утверждения, каждый показатель будет рассчитан индивидуально для каждого субъекта.

Про нацпроекты

7 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2024 года, в соответствии с которым и были разработаны 12 нацпроектов. На их реализацию планируется направить в общей сложности 25,7 трлн рублей.

Нацпроекты посвящены таким направлениям, как демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. Кроме того, правительство разработало комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.