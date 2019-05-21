Венесуэла пока не может подтвердить участие Мадуро в ПМЭФ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Каракас пока не может подтвердить возможный приезд президента Венесуэлы Николаса Мадуро на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня. Об этом на брифинге во вторник заявил посол республики в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Я помню, как сказал [глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса], что было бы очень хорошо, если бы наш президент мог приехать на важнейший форум, который каждый год организуется в Санкт-Петербурге. Нам бы хотелось, и, я так понимаю, всем бы хотелось, чтобы президент был, но подтвердить это мы не можем", - сказал дипломат.

Ранее Арреаса выразил надежду, что Мадуро примет участие в ПМЭФ.