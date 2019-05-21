Huawei договорился о сотрудничестве с Сибирским отделением РАН

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Китайская телекоммуникационная компания Huawei будет сотрудничать с Сибирским отделением РАН. На переговорах стороны разработали дорожную карту будущего сотрудничества, сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"На переговорах руководства Сибирского отделения РАН и инвестиционного департамента Huawei в новосибирском Академгородке решено начертить дорожную карту сотрудничества", - отмечается в сообщении.

По информации издания, заместитель председателя СО РАН академик Михаил Воевода обозначил, что Сибирское отделение РАН считает Huawei важным стратегическим партнером. Ученые представили партнерам проект развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", отметив, что данный проект предполагает сотрудничество с бизнесом. Представители СО РАН считают перспективными для компании такие направления как суперкомпьютерные технологии, новые материалы для микро- и наноэлектроники, фотоники.

В ходе переговоров стороны констатировали, что сотрудничество СО РАН - Huawei может быть построено таким образом, что научные контакты с сибирскими учеными продолжит Европейский исследовательский институт китайской компании во главе с профессором Чжоу Хуа, а департамент корпоративного развития Huawei и его европейское подразделение под руководством Леона Вэй займется инвестиционно-привлекательными совместными проектами. При этом в других странах компания практикует создание инжиниринговых и трансферных центров, бизнес-инкубаторов. Однако в России подобный опыт ранее не практиковался.

"Иногда думают, что мы покупаем успешные интеллектуальные команды и забираем их себе. На самом деле это не так. Все двенадцать сделок, которые Huawei за последнее время заключил в Европе, направлены на инвестирование в действующие высокотехнологичные компании без изменения их статуса. Такой же подход мы намерены распространить на сотрудничество с научными организациями России и, в частности, Новосибирска. Разумеется, речь идет о проектах, лежащих в русле интересов Huawei", - передает издание слова президента департамента корпоративного развития Huawei Эвана Бай.

Компания Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.