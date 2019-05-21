Тюменские власти не получали от Антипинского НПЗ данных о планируемых сокращениях

ТАСС, 21 мая. Антипинский НПЗ (входит в группу компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова), который ранее подал заявление о банкротстве, не уведомлял власти Тюменской области о планируемых сокращениях персонала на предприятии. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель губернатора региона Владимир Сысоев.

Ранее нефтеперерабатывающий завод обратился в арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Согласно данным картотеки суда, Антипинский НПЗ обозначил сумму требований по делу о банкротстве в 346,4 млрд рублей.

"Ситуация вокруг Антипинского НПЗ беспокоит региональную власть, потому что сегодня это один из основных налогоплательщиков, там занято много рабочих. <…> Пока никаких уведомлений о возможных сокращениях мы не получали. Если такие документы поступят, мы их будем рассматривать и проводить переговоры с потенциальными покупателями и управленцами", - сказал он.

По словам Сысоева, власти заинтересованы в случае сокращения сохранить рабочих предприятия в отрасли нефтепереработки и нефтехимии.

Проблемная ситуация НПЗ

В течение 2018 года, особенно в декабре, поставки нефти на Антипинский и Марийский НПЗ группы "Новый поток" неоднократно приостанавливались в связи с отсутствием маршрутных поручений. В середине декабря компания сообщала, что поставки нефти на Антипинский НПЗ группы и находящийся под управлением Афипский НПЗ полностью возобновлены 13-14 декабря после завершения оформления Сбербанком кредитных линий заводам. Общий объем предоставленных банком кредитных средств тогда составил 29 млрд рублей.

В марте источник ТАСС сообщил, что Сбербанк и "Новый поток" за 4-6 месяцев планируют найти нового собственника для Антипинского НПЗ. Сообщалось, что акционеры приняли решение продать Vikay Industrial - материнскую компанию Антипинского НПЗ и группы "Новый поток". По словам источника, сделку планируется осуществить за "символическую сумму", так как у предприятия высокая долговая нагрузка.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала в апреле, что азербайджанская нефтегазовая компания Socar может полностью выкупить у New Stream Group Антипинский НПЗ и его нефтяные месторождения - Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского месторождений в Оренбургской области. За 100% активов компания заплатит "символическую сумму", однако возьмет на себя долги New Stream Group в размере $3 млрд. Глава крупнейшего кредитора группы - Сбербанка - Герман Греф не подтвердил эту информацию.