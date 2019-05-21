В Ингушетии открыли первую очередь крупного тепличного агрокомплекса

МАГАС, 21 мая. /ТАСС/. Первую очередь крупного агрокомплекса "Сунжа" по производству овощей закрытого грунта открыли в Ингушетии во вторник. Объект возводится в три этапа, полностью он будет достроен до конца 2021 года, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на открытии объекта.

"Сегодня мы открываем первый этап агрокомплекса "Сунжа" по производству овощей закрытого грунта, одного из важнейших инвестиционных предприятий сельского хозяйства республики. Отрадно видеть, как такие масштабные проекты, как эта теплица, оборудованная самыми передовыми и актуальными технологиями реализуются в Ингушетии, здесь будет создано более 700 новых рабочих мест, а во время сезонных работ, еще больше", - сказал он.

Глава региона поручил руководству комплекса установить на продукцию цены ниже рыночных.

Он также отметил, что в 2020 году планируется запустить вторую очередь агрокомплекса площадью 20 га, а до конца 2021 года - третью на 40 га.

"Здесь уже работают более 100 человек, для региона агрокомплекс - это новые рабочие места, новые возможности, и это только первый этап комплекса. Это сейчас самый крупный агрокомплекс в СКФО, где выращиваются томаты, мы сделали еще один шаг к тому, чтобы обеспечивать себя собственной продукцией, это вопросы в том числе продовольственной безопасности и национальной безопасности. Томаты, которые я пробовал в Ингушетии - самые вкусные в мире", - сказал министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Соглашения о строительстве в Ингушетии промышленного тепличного комплекса ООО "Агрокомплекс "Сунжа" площадью 20 га были заключены на полях российского инвестиционного форума "Сочи-2019", общая стоимость проекта составила 4,8 млрд рублей. Первый урожай в комплексе собрали в начале мая - около 200 тонн томатов с площади 10 га.