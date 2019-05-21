ЦФО стал лидером по количеству зарегистрированных большегрузов в системе "Платон"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Центральный федеральный округ занял первое место по количеству зарегистрированных в государственной системе "Платон" грузовых автомобилей - 287 тыс. машин. Об этом говорится в сообщении оператора госсистемы взимания платы на автодорогах "Платон" компании " РТ-инвест транспортные системы" (РТИТС).

"В ЦФО в госсистеме "Платон" зарегистрирована четверть грузовых автомобилей. В тройку лидеров по количеству перевозчиков и транспортных средств в Центральном федеральном округе входят Московская область, Москва и Воронежская область. Перевозчики Воронежской области зарегистрировали более 16 тыс. грузовых автомобилей", - добавил руководитель Центрального филиала государственной системы "Платон" Сергей Давыдов, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным оператора, на сегодняшний день 66% зарегистрированных грузоперевозчиков ЦФО - физические лица, 20% - юридические лица и 14% - индивидуальные предприниматели. Больше всего грузовых автомобилей передвигается по автодорогам М5 "Урал", М7 "Волга", а также по кольцевым дорогам вокруг Москвы - А107 и А108. Трасса М4 "Дон", проходящая по территории Воронежской области, находится на пятом месте.

На сегодняшний день с помощью "Платона" на ремонт дорог и мостов в Дорожный фонд России перечислено более 74,2 млрд рублей. За счет этих средств удалось отремонтировать 2000 км дорог и свыше 30 мостов. Ремонт федеральных дорог осуществляется на основании выбора грузоперевозчиков в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Карта убитых дорог".

Непосредственно в Центральном федеральном округе "Платон" позволил восстановить и построить мосты в Московской, Брянской, Воронежской, Орловской и Тамбовской областях, а также отремонтировать самые проблемные участки дорог во Владимирской, Калужской, Костромской, Рязанской и Тверской областях.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года.