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В МИД России не видят причин для подключения США к газовым переговорам РФ - ЕС - Украина

Замглавы ведомства Александр Грушко отметил, что существует достаточно понятный для всех трехсторонний формат, который будет полезен и в будущем

ВЕНА, 21 мая. /ТАСС/. Оснований для подключения Соединенных Штатов к газовым переговорам по транзиту из России в ЕС через украинскую территорию нет. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Честно говоря, не вижу оснований для этого, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС на полях VI Европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай". - Не очень пониманию, какое отношение США имеют [к этим переговорам]".

"У нас существует достаточно понятный для всех трехсторонний формат, который будет полезен и в будущем", - добавил замминистра.

Теги
УкраинаСШАРоссияГрушко, Александр Викторович
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