"Трансконтейнер" сменил представителя РЖД в совете директоров компании

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Акционеры "Трансконтейнера" на годовом собрании избрали совет директоров в новом составе, вместо первого замглавы Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) "Российских железных дорог" Сергея Тугаринова в него вошел заместитель начальника ЦФТО Александр Хатьянов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с собрания акционеров.

В остальном состав совета директоров компании, в который входят 11 человек, остался без изменений. В нем состоят заместитель гендиректора РЖД Андрей Старков, Сергей Лудин (управляющий директор Invest AG), Давид Давидович (заместитель генерального директора ООО "Миллхаус"), Леа Верни (председатель совета директоров Zoltav Resources), Максим Гавриленко (вице-президент ООО "Си Аа Эс Инвестмент Эдвайзерс"), Евгений Зальцман (управляющий партнер Inventure Partners).

Также в совет директоров входят советник генерального директора РЖД Алексей Тайчер, ранее возглавлявший "дочку" монополии - Федеральную грузовую компанию (ФГК), начальник центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом РЖД Алексей Бельский, начальник департамента безопасности РЖД Виктор Шендрик и начальник департамента экономики РЖД Владимир Гапонько.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК ЕРА ("дочка" РЖД). В настоящее время 50% плюс 2 акции оператора принадлежат ОТЛК ЕРА. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.