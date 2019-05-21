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Эстония не разрешила Минтрансу России провести проверку аэропорта Таллина

Заведующий отделом авиации и мореходства Минэкономики Тайво Линнамяги отметил, что требование является не обоснованным

ТАЛЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Министерство экономики и инфраструктуры Эстонии отказало Министерству транспорта РФ, которое планировало провести проверку соблюдения требований авиационной безопасности в Международном аэропорту Таллина. Об этом сообщил во вторник заведующий отделом авиации и мореходства Минэкономики Тайво Линнамяги.

"В соответствии с действующими требованиями к авиационной безопасности, установленными в правовых актах ЕС, проводить дополнительный аудит нет необходимости. Это требование (о проверке соблюдения безопасности - прим. ТАСС) не является обоснованным", - заявил он порталу ERR.

Минтранс России выразил намерение провести проверку в аэропорту Таллина в связи с необходимостью проверить иностранных эксплуатантов воздушного транспорта, выполняющих полеты в воздушном пространстве России, а также аэропортов, из которых выполняются полеты на территорию РФ. Соответствующее письмо в Минэкономики Эстонии поступило в феврале 2019 года за подписью замминистра транспорта РФ Александра Юрчика, сказал Линнамяги.

Однако после проведения консультаций с Еврокомиссией Эстония приняла решение в проведении проверки отказать, поскольку подобное мероприятие уже осуществили европейские контролирующие инстанции.

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