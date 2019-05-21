Медведев осмотрел производство на сельхозпредприятии "Заречное" под Воронежем

ПОСЕЛОК НЕЛЖА /Воронежская область/, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев познакомился с работой сельхозпредприятия "Заречное" в Воронежской области. Председатель правительства осмотрел одну из площадок, где выращивают телят, а также проехал по территории предприятия.

Главе кабмина показали, как в "Заречном" выращивают телят в возрасте около месяца в специальных боксах. Здесь их откармливают около 60 дней. Премьеру рассказали, что только на этой площадке трудятся около 100 человек. "Немало", - прокомментировал он.

Глава правительства прошел вдоль боксов для телят и погладил одно из животных.

В ходе осмотра предприятия Медведев обсудил с вице-премьером Алексеем Гордеевым и руководством "Заречного" вопросы развития бизнеса и отрасли в целом и механизмы ценообразования на говядину.

Предприятие "Заречное"

Предприятие начало создаваться в 2011 году, сейчас здесь трудятся 1,6 тыс. человек. На "Заречном" производят более 70 основных видов мясной продукции в индустриальной и потребительской упаковке, в том числе "мраморное мясо". В 2017 году "Заречное" приступило к реализации инвестпроекта по расширению мощностей. Здесь началось строительство животноводческого комплекса по выращиванию и откорму телят крупного рогатого скота, предназначенного для выращивания бычков мясных и мясомолочных пород.