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В Самарской области запустили одну из самых мощных в России солнечных электростанций

Губернатор региона отметил, что в проекте используются экологически чистые технологии

САМАРА, 21 мая. /ТАСС/. Одна из самых мощных в России солнечных электростанций введена в эксплуатацию в Самарской области во вторник, сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Сегодня мы открываем солнечную станцию. Для России это крупнейший проект в области солнечной энергетики: 10 млрд [рублей] инвестиций, степень локализации в России в этом проекте 70%. Компания реализует такие проекты и в других регионах страны, но управление будет осуществляться здесь", - сказал он.

Азаров отметил, что этот проект важен и с точки зрения экологической составляющей. "Мы внедряем экологически чистые технологии, сравнительные характеристики по выбросам в атмосферу говорят о том, что у новых технологий прекрасное будущее", - отметил глава региона.

Инвестором строительства станции выступило ООО "Солар Системс". В компании уточнили, что сумма вложений в проект составила 9,4 млрд рублей. Схема выдачи мощности предполагает присоединение к электрическим сетям ПАО "МРСК Волги" на уровне напряжения 110 кВ к ВЛ-110 кВ Новокуйбышевская ТЭЦ-2 - Томыловская, режим работы - параллельно с существующей сетью.

Оборудование для новой солнечной электростанции частично произвели на территории России. Поставщик фотоэлектрических модулей - ООО "Солар Кремниевые Технологии". Сборка модулей осуществлена на партнерском заводе Suntech Power в Китае. Поставщики электротехнического оборудования - ООО "Гринмакс" (Азов, Ростовская область) и ООО "Парус Электро" (Московская область), поставщик опорных конструкций - ООО Предприятие "ПИК" (Нижний Новгород). Проектно-изыскательные, электротехнические и строительно-монтажные работы также были выполнены российскими подрядчиками.

Объем ежегодных налоговых поступлений от работы станции может составить до 270 млн рублей в год.

Учредителем "Солар Системс" является китайская Amur Sirius Power Equipment Co., LTD. "Солар Системс" имеет собственное высокотехнологичное производство солнечных модулей на основе технологии монокристаллического кремния.

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