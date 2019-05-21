Глава Экспертного совета по безопасности призвал повысить полицейским РФ зарплаты и пенсии

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков призвал не только повысить сотрудникам МВД зарплату, но и гарантировать достойное социальное и пенсионное обеспечение.

"Полностью поддерживаю инициативу по увеличению зарплаты. Однако считаю, что повышение зарплаты - не решение всех проблем, не менее важны социальные гарантии, важно пенсионное обеспечение. Мы неоднократно поднимали тему оттока профессиональных кадров из МВД, несмотря на усилия, которые предпринимает руководство ведомства. Но убедить молодых людей идти на мизерную зарплату, которая не адекватна нагрузке, зная, что в итоге их ждет мизерная пенсия и минимальный набор социальных льгот, никто не хочет. Отсюда, кстати, и качество работы по раскрываемости преступлений и недовольство общества этой работой", - сказал эксперт.

По его словам, денежное довольствие полицейских, особенно рядовых сотрудников, должно быть существенно больше. "Нужно гарантировать людям, которые стоят на передовой борьбы с преступностью, социальные льготы, достойное пенсионное обеспечение. Это прямая обязанность государства", - отметил Цветков.

Ранее замглавы ведомства Аркадий Гостев на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности заявил, что МВД попросило выделить из бюджета 178 млрд рублей для выплат надбавок сотрудникам, которые выполняют служебные задачи в особых условиях.