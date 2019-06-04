7 признаков диджитал-банка для бизнеса

В 2018 году только в Москве количество индивидуальных предпринимателей выросло на 15%. Конечно, на плаву остаются не все, ведь бизнес - это не только идея и страсть, но и большой объем работы с документами, счетами, получение гарантий и финансирования, подключение эквайринга и зарплатной системы. Как выбрать банк, который действительно облегчит жизнь предпринимателю?

1. Современный сайт и удобное приложение

Владельцы даже небольшого бизнеса сталкиваются с ежедневными финансовыми операциями. В условиях высокой конкуренции перенести платеж на другой день или отказаться от эквайринга - значит потерять клиента. Поэтому необходим быстрый онлайн-банк с широким функционалом. Для решения многочисленных вопросов бизнеса финтех-компании объединили в одну экосистему сервисы и услуги для предпринимателей.

Цифровизация финансовых сервисов и возможность удаленного онлайн-обслуживания делает такие экосистемы еще более доступными. Сегодня цифровые банки предоставляют продукты и услуги здесь и сейчас - через удобное мобильное приложение в режиме 24/7.

2. Гибкие программы для клиентов

Первые шаги на пути к мечте - самые сложные. Если говорить об открытии собственного бизнеса, - от кофейни до столярной мастерской - то кроме поиска подходящего помещения и качественных материалов сразу стоит открыть отдельный расчетный счет. Сделать это можно через интернет, удаленно направив все необходимые документы, а во время визита в банк только подписать договор и в этот же день начать пользоваться мобильным банком.

Для стартапов или активно развивающего бизнеса банки предлагают гибкие программы расчетно-кассового обслуживания (РКО). Можно выбрать оптимальный тариф, ориентируясь на величину бизнеса и потребности предпринимателя. Подключить услугу можно в офисе банка или онлайн, воспользовавшись системой дистанционного банковского обслуживания.

Пример такой экосистемы - МТС Банк, который, используя возможности мультисервисного партнера - группы компаний МТС, - предлагает комплексные продукты для начинающих и опытных предпринимателей. Чтобы подать заявку на открытие расчетного счета, достаточно заполнить онлайн-анкету.

3. Банковские гарантии со скоростью интернета

В эпоху, когда можно отправить сообщение за пару секунд на другой конец света, когда шутки теряют актуальность за пару дней, а новости устаревают за несколько часов, предпринимателям нужно реагировать на запрос с максимальной скоростью. Часто предпринимателям важно получить банковскую гарантию в срочном порядке или экспресс-гарантию - услугу, которую предоставляют некоторые продвинутые банки. Можно получить финансовые гарантии в электронном и бумажном виде, а оформление займет несколько часов. И все это без дополнительного обеспечения, открытия расчетного счета и личного присутствия в банке.

4. Доступное финансирование

По данным Центробанка, представителям малого и среднего бизнеса в 2018 году предоставили кредиты более чем на 40,5 млн рублей. Тем не менее, получить средства на финансирование собственного проекта все еще непросто, т. к. кредитные организации, стремясь обезопасить себя, предъявляют жесткие требования к заемщикам. Поэтому бизнесмену важно найти финансового партнера, который сможет поддержать предпринимателя.

Современные банки предлагают гибкие программы кредитования в зависимости от потребностей клиента: на открытие, на оборотные средства или на развитие бизнеса. Владельцы бизнеса могут без залога получить кредит до пяти миллионов рублей (или до 5 млн рублей) на срок от 12 до 36 месяцев, в качестве обеспечения достаточно поручительства физического лица.

На создание новых производственных мощностей и расширение бизнеса банк может предоставить более внушительные суммы, но и перечень документов будет больше. Впрочем, сегодня подать заявку на любой кредит можно не выходя из дома - через сайт.