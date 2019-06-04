7 признаков диджитал-банка для бизнеса

В 2018 году только в Москве количество индивидуальных предпринимателей выросло на 15%. Конечно, на плаву остаются не все, ведь бизнес - это не только идея и страсть, но и большой объем работы с документами, счетами, получение гарантий и финансирования, подключение эквайринга и зарплатной системы. Как выбрать банк, который действительно облегчит жизнь предпринимателю?
1. Современный сайт и удобное приложение
Владельцы даже небольшого бизнеса сталкиваются с ежедневными финансовыми операциями. В условиях высокой конкуренции перенести платеж на другой день или отказаться от эквайринга - значит потерять клиента. Поэтому необходим быстрый онлайн-банк с широким функционалом. Для решения многочисленных вопросов бизнеса финтех-компании объединили в одну экосистему сервисы и услуги для предпринимателей.
Цифровизация финансовых сервисов и возможность удаленного онлайн-обслуживания делает такие экосистемы еще более доступными. Сегодня цифровые банки предоставляют продукты и услуги здесь и сейчас - через удобное мобильное приложение в режиме 24/7.
2. Гибкие программы для клиентов
Первые шаги на пути к мечте - самые сложные. Если говорить об открытии собственного бизнеса, - от кофейни до столярной мастерской - то кроме поиска подходящего помещения и качественных материалов сразу стоит открыть отдельный расчетный счет. Сделать это можно через интернет, удаленно направив все необходимые документы, а во время визита в банк только подписать договор и в этот же день начать пользоваться мобильным банком.
Для стартапов или активно развивающего бизнеса банки предлагают гибкие программы расчетно-кассового обслуживания (РКО). Можно выбрать оптимальный тариф, ориентируясь на величину бизнеса и потребности предпринимателя. Подключить услугу можно в офисе банка или онлайн, воспользовавшись системой дистанционного банковского обслуживания.
Пример такой экосистемы - МТС Банк, который, используя возможности мультисервисного партнера - группы компаний МТС, - предлагает комплексные продукты для начинающих и опытных предпринимателей. Чтобы подать заявку на открытие расчетного счета, достаточно заполнить онлайн-анкету.
3. Банковские гарантии со скоростью интернета
В эпоху, когда можно отправить сообщение за пару секунд на другой конец света, когда шутки теряют актуальность за пару дней, а новости устаревают за несколько часов, предпринимателям нужно реагировать на запрос с максимальной скоростью. Часто предпринимателям важно получить банковскую гарантию в срочном порядке или экспресс-гарантию - услугу, которую предоставляют некоторые продвинутые банки. Можно получить финансовые гарантии в электронном и бумажном виде, а оформление займет несколько часов. И все это без дополнительного обеспечения, открытия расчетного счета и личного присутствия в банке.
4. Доступное финансирование
По данным Центробанка, представителям малого и среднего бизнеса в 2018 году предоставили кредиты более чем на 40,5 млн рублей. Тем не менее, получить средства на финансирование собственного проекта все еще непросто, т. к. кредитные организации, стремясь обезопасить себя, предъявляют жесткие требования к заемщикам. Поэтому бизнесмену важно найти финансового партнера, который сможет поддержать предпринимателя.
Современные банки предлагают гибкие программы кредитования в зависимости от потребностей клиента: на открытие, на оборотные средства или на развитие бизнеса. Владельцы бизнеса могут без залога получить кредит до пяти миллионов рублей (или до 5 млн рублей) на срок от 12 до 36 месяцев, в качестве обеспечения достаточно поручительства физического лица.
На создание новых производственных мощностей и расширение бизнеса банк может предоставить более внушительные суммы, но и перечень документов будет больше. Впрочем, сегодня подать заявку на любой кредит можно не выходя из дома - через сайт.
5. Комплексные предложения
В России малый бизнес чаще всего представлен небольшими магазинами, кафе, салонами красоты, автосервисами, ремонтными мастерскими и другими предприятиями сферы торговли и услуг. Владельцы подобного бизнеса сегодня особенно нуждаются в дополнительных банковских услугах. Дело в том, что до 1 июля 2019 года согласно требованиям Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники" N54-ФЗ их предприятиям необходимо перейти на онлайн-кассы: установить оборудование с фискальным накопителем, зарегистрировать онлайн-кассу в Федеральной налоговой службе и заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД).
И если с установкой кассы все более-менее понятно - оборудование покупается или берется в аренду, - то с дальнейшими действиями у неподготовленного человека могут возникнуть сложности. Сегодня рынок предлагает не только большой выбор кассовых аппаратов, но и различные комплексные услуги.
При открытии расчетного счета в МТС Банке можно купить онлайн-кассу от МТС всего за 1 рубль. Также банк предлагает пакетный продукт "Все для торговли", включающий в себя все необходимое для запуска и ведения бизнеса под ключ: расчетный счет, онлайн-кассу и терминал для торгового эквайринга с фиксированной ставкой 1,99% без дополнительных комиссий. Товароучетная система, фискальный накопитель и договор с ОФД идут в комплекте, что также экономит время и деньги.
В 2016 году начался поэтапный переход предпринимателей на онлайн-устройства. Для многих стало открытием, что покупка онлайн-кассы - это еще одна возможность для развития бизнеса. Дело в том, что современные терминалы могут работать не только с кассовыми программами для проведения расчетов, но и с "умными" сервисами для автоматизации торговли. Так, например, товароучетная система "МТС Касса" позволяет автоматизировать документооборот, удаленно контролировать работу сотрудников и торговые операции внутри компании, вести аналитику - отслеживать динамику продаж, размеры среднего чека и итоговой выручки, а также видеть рейтинг ликвидности товаров за определенный период. Все эти данные позволяют разрабатывать и своевременно запускать эффективные программы лояльности.
Для тех, кто не установит онлайн-кассу до 1 июля 2019 года, предусмотрено довольно строгое наказание. Согласно N54-ФЗ за неприменение онлайн-кассы предпринимателю грозит штраф от 25 до 50% неучтенной выручки, минимум - 10 000 рублей. Для юридических лиц наказание еще строже - от 75 до 100% неучтенной выручки, минимум - 30 000 рублей. При повторном нарушении деятельность предприятия может быть приостановлена на срок до 90 дней.
6. Большие данные для больших продаж
Один из первых вопросов, на который предстоит ответить начинающему предпринимателю: как рассказать аудитории о своих товарах и услугах? Как выделиться среди конкурентов и найти своих клиентов? Любой бизнес нуждается в продвижении и рекламе.
Благодаря современным технологиям можно запустить бюджетную и эффективную рекламную кампанию с тонкими настройками аудитории и видов рекламы с учетом особенностей бизнеса. Сегодня предприниматели самостоятельно в несколько кликов могут продвигать товар или услуги в SMS и социальных сетях. Благодаря машинному обучению и программе по обработке больших объемов информации Big Data возможен точный таргетинг, с помощью которого можно предлагать товары и услуги только потенциальной заинтересованной аудитории. Например, приглашать в кафе тех, кто работает поблизости.
Предложения по продвижению бизнеса есть не только у профильных агентств, но и у современных цифровых банков. Надежный банк для бизнеса - уже не просто удобный финансовый провайдер, консультант и эквайер, а партнер, который помогает решить почти все бизнес-задачи: от поиска инвестиций до построения эффективной рекламной кампании.
7. Бизнес без границ
Для сделок с зарубежными партнерами удобно открыть несколько счетов в разной валюте и иметь возможность конвертировать средства по выгодному курсу онлайн. Такой услугой часто пользуются предприниматели, чей бизнес связан с импортом и экспортом. При выборе банка, который предоставляет подобные услуги, нужно обращать внимание на привлекательность курса и отсутствие скрытых комиссий, возможность совершать операции онлайн из любой точки мира в удобное время без платы за торговый терминал, а также на возможности по хеджированию валютных рисков (заключение срочных сделок на покупку или продажу иностранной валюты во избежание колебания цен, - прим. ТАСС) с помощью готового решения.
Что дальше?
В ближайшем будущем бизнесмены будут выбирать не лучшие предложения по кредитованию и выгодные программы РКО, а удобные банковские экосистемы, способные оперативно ответить на любой запрос предпринимателя. Клиенты банков в рамках одного интерфейса смогут пользоваться всеми необходимыми сервисами: финансовыми, маркетинговыми, HR, бухгалтерскими и юридическими. Встроенный искусственный интеллект будет "подсказывать" бизнесмену, кто может стать для него поставщиком, а кому нужен именно его товар или услуга. В итоге получится живая финансовая социальная сеть с удобным виртуальным помощником.
Кредиты будут получать, минуя все этапы с предоставлением документов, с помощью идентификации биометрических данных: сканирования лица и записи голоса клиента. Благодаря биометрии банкоматы скоро не будут требовать карту, а просто идентифицируют клиента, распознав его лицо, - такие системы уже применяют в смартфонах.
Некоторые банки уже разрабатывают подобные программы, а кое-что уже запущено в работу. Согласно исследованию аналитической компании RAEX и рейтингового агентства "Эксперт РА", в России одним из лидеров по использованию технологий ИИ в банковском секторе является МТС Банк, который уже предоставляет актуальные цифровые решения своим клиентам.
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