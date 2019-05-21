{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Белгородской области предложил направить доход от налога на прибыль на развитие сел

Евгений Савченко отметил, что налог на прибыль для агрохолдингов позволил бы властям ежегодно направлять на развитие сельских территорий дополнительно более 3 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 21 мая. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко на форуме сельских депутатов партии "Единая Россия" в Воронеже предложил ввести налог на прибыль для агрохолдингов, чтобы направлять дополнительные средства на развитие сел в регионах.

"Я пять лет ставлю вопрос перед законодателями о том, чтобы ввести налог на прибыль для агрохолдингов. Дайте законодательную возможность регионам, чтобы нам устанавливать налог на прибыль до 10% и все эти деньги от агрохолдингов направить непосредственно на выполнение программы развития сельских территорий. Это сотни миллиардов рублей в год", - сказал Савченко.

Как он отметил, агропромышленные холдинги освобождены от уплаты налога на прибыль, общая же ставка для большей части организаций составляет 20%. В случае введения налога на прибыль для агрохолдингов власти региона могли бы ежегодно направлять на развитие сельских территорий дополнительно более 3 млрд рублей.

Более 250 человек, в том числе депутаты сельских поселений Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской и Белгородской областей, обсуждают на форуме вопросы социального развития села и проект госпрограммы развития сельских территорий. В дискуссии запланировано участие руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Сергея Неверова, первого зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, координатора партийного проекта "Российское село" Владимира Плотникова. Форум посетит председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который также проведет прием граждан в региональной общественной приемной.

Теги
Савченко, Евгений СтепановичРоссияБелгородская область
"Лукойл" может вновь рассмотреть покупку Антипинского НПЗ после очистки от долгов
Нефтеперерабатывающий завод ранее обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом с суммой требований по делу в 346,4 млрд рублей
Читать полностью