Глава Белгородской области предложил направить доход от налога на прибыль на развитие сел

ВОРОНЕЖ, 21 мая. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко на форуме сельских депутатов партии "Единая Россия" в Воронеже предложил ввести налог на прибыль для агрохолдингов, чтобы направлять дополнительные средства на развитие сел в регионах.

"Я пять лет ставлю вопрос перед законодателями о том, чтобы ввести налог на прибыль для агрохолдингов. Дайте законодательную возможность регионам, чтобы нам устанавливать налог на прибыль до 10% и все эти деньги от агрохолдингов направить непосредственно на выполнение программы развития сельских территорий. Это сотни миллиардов рублей в год", - сказал Савченко.

Как он отметил, агропромышленные холдинги освобождены от уплаты налога на прибыль, общая же ставка для большей части организаций составляет 20%. В случае введения налога на прибыль для агрохолдингов власти региона могли бы ежегодно направлять на развитие сельских территорий дополнительно более 3 млрд рублей.

Более 250 человек, в том числе депутаты сельских поселений Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской и Белгородской областей, обсуждают на форуме вопросы социального развития села и проект госпрограммы развития сельских территорий. В дискуссии запланировано участие руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Сергея Неверова, первого зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, координатора партийного проекта "Российское село" Владимира Плотникова. Форум посетит председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который также проведет прием граждан в региональной общественной приемной.