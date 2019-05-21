"Лукойл" может вновь рассмотреть покупку Антипинского НПЗ после очистки от долгов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. "Лукойл" может вернуться к рассмотрению возможности покупки Антипинского нефтеперерабатывающего завода (входит в группу "Новый поток"), но только после очистки от долговой нагрузки. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-президент "Лукойла" по нефтепереработке, нефтехимии, газопереработке Рустем Гималетдинов.

"Мы на него (завод) посмотрели, вы все имеете представление, какая там ситуация (ранее Антипинский НПЗ обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом - прим. ТАСС). В текущей ситуации, с таким финансовым обременением он лично нам неинтересен. Публикации о банкротстве мы видели, смотрим за этим, но это длительный процесс, и как он закончится - мы можем к этому вопросу вернуться. До его финансовой очистки завод нам неинтересен", - пояснил вице-президент.

В феврале 2019 года РБК со ссылкой на источники сообщало, что "Лукойл" сделал Сбербанку предложение о покупке Антипинского НПЗ и месторождений группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова, однако глава Сбербанка Герман Греф опроверг эту информацию. Тогда же глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщил ТАСС, что "Лукойл" не заинтересован в покупке активов "Нового потока" из-за существующей высокой долговой нагрузки.

Банкротство Антипинского НПЗ

18 мая Антипинский НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. Согласно данным картотеки суда, Антипинский НПЗ обозначил сумму требований по делу о банкротстве в 346,4 млрд руб.

В течение 2018 года, особенно в декабре, поставки нефти на Антипинский и Марийский НПЗ группы "Новый поток" неоднократно приостанавливались в связи с отсутствием маршрутных поручений. В середине декабря компания сообщала, что поставки нефти на Антипинский НПЗ группы и находящийся под управлением Афипский НПЗ полностью возобновлены 13-14 декабря после завершения оформления Сбербанком кредитных линий заводам. Общий объем предоставленных банком кредитных средств тогда составил 29 млрд рублей. 16 мая "Транснефть" полностью прекратила поставки нефти на завод.

В марте источник ТАСС сообщил, что Сбербанк и "Новый поток" за 4-6 месяцев планируют найти нового собственника для Антипинского НПЗ. Сообщалось, что акционеры приняли решение продать Vikay Industrial - материнскую компанию Антипинского НПЗ и группы "Новый поток". По словам источника, сделку планируется осуществить за "символическую сумму", так как у предприятия высокая долговая нагрузка.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала в апреле, что азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR может полностью выкупить у New Stream Group Антипинский НПЗ и его нефтяные месторождения - Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского месторождений в Оренбургской области. За 100% активов компания заплатит "символическую сумму", однако возьмет на себя долги New Stream Group в размере $3 млрд. Однако глава крупнейшего кредитора группы - Сбербанка - Герман Греф не подтвердил эту информацию.

Группа компаний "Новый поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым. Основной актив "Нового потока" - Антипинский НПЗ мощностью 9 млн тонн нефти. В группу также входит Марийский НПЗ мощностью более 1,6 млн т, в управлении находится Афипский НПЗ мощностью 6 млн т.