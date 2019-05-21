Реконструкцию трассы в Финляндию начали в Мурманской области

МУРМАНСК, 21 мая. /ТАСС/. Реализация проекта реконструкции автодороги в Финляндию стоимостью 4,5 млн евро началась в Мурманской области при поддержке программы "Коларктик". Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Началась реализация проекта "Обустройство и ремонт автодороги "Кола - Верхнетуломский - МАПП "Лотта", который рассчитана на три года и позволит привести в нормативное состояние в общей сложности 51 км дороги", - сообщает пресс-служба.

Ведущим партнером проекта выступает Мурманскавтодор, партнером - АНО "Центр управления проектами", с финской стороны - Центр транспорта, экономики и окружающей среды Лапландии. Общий бюджет проекта 4,5 млн евро, 15% из них составят средства государственной программы Мурманской области "Развитие транспортной системы". Как отмечают в правительстве ранее в рамках "Коларктик" на территории Мурманской области была приведена в порядок другая трасса в Финляндию - дорога Кандалакша - Алакуртти - КПП "Салла".

Цель нового проекта - внести вклад в развитие системы дорожной безопасности, создавая одинаково комфортные и безопасные условия для движения по дороге по обеим сторонам российско-финляндской границы посредством инвестирования в дорожную инфраструктуру. Реализация проекта позволит снизить аварийность, увеличить грузо- и пассажиропоток, расширить экономическое и культурное международное сотрудничество.

Всего к финансированию в рамках программы "Коларктик" отобраны более 10 проектов с участием организаций Мурманской области, основная часть из них направлены на защиту северной природы.