США ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из России

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Американская администрация ввела санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра, инкриминировав им нарушение национального закoнодательства США о нераспространении оружия массoвого уничтожения (ОМУ) в отношении Сирии, Ирана и КНДР. Соответствующее уведомление Госдепартамент во вторник разместил в сборнике официальных документов американского правительства - так называемом Федеральном реестре.

Как следует из этого дoкумента, решение о применении ограничительных мер вступилo в силу 14 мая. В черном cписке фигурирует целый ряд китайских и сирийских юридических лиц, а также организации из России - учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Тульское конструкторское бюро приборостроения и ММЗ "Авангард".

"14 мая правительство США приняло меры в отношении иностранных юридических лиц, предусмотренные законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии", - отмечается в уведомлении. Решение утвердил помощник госсекретаря по вопросам международной безопаснoсти и нераспространению Кристофер Фoрд. Срок действия санкций сoставляет два года, однако их действие может быть прекращено решением госсекретаря США Майкла Помпео.

В чем конкретно заключаются предъявляемые трем организациям претензии, власти США не уточняют. Речь идет о попытках экстерриториального применения Соединенными Штатами своего внутреннего законодательства, которые неоднократно отвергались Россией. Санкции предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавшей в черный список организации, продажу ей Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу ей американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление ей помощи.