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Разрыв бизнес-контактов Google и Huawei
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Huawei может вывести свою операционную систему на рынок осенью

В компании отметили, что ОС собственной разработки будет совмещать в себе все необходимое из Android и сети интернет
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© EPA-EFE/ALEKSANDAR PLAVEVSKI

ПЕКИН, 21 мая. /ТАСС/. Китайская телекоммуникационная компания Huawei может представить операционную систему (ОС) собственной разработки осенью. Об этом во вторник заявил исполнительный директор Huawei, исполнительный директор по потребительскому сектору Юй Чэндун (также известен как Ричард Юй).

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"Самое ранее - этой осенью, а самое позднее - весной следующего года собственная ОС Huawei может появиться на рынке", - приводит его слова гонконгский телеканал Phoenix.

По словам представителя компании, ОС собственной разработки "позволит объединить в единое целое смартфоны, компьютеры, планшеты, телевизоры, автомобили, "умные" носимые приборы и другие устройства". "Стоит отметить, что ОС от Huawei будет совмещать в себе все необходимое из Android и сети интернет", - резюмировал Юй Чэндун.

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КитайРазрыв бизнес-контактов Google и Huawei
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