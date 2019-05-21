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"Дыра" в капитале уфимского Роскомснаббанка достигла 18,7 млрд рублей

Временная администрация по управлению банком выявила признаки вывода активов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) уфимского Роскомснаббанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил 18,7 млрд рублей, следует из сообщения Банка России.

"Стоимость активов банка составляет 4,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 23,1 млрд рублей", - сообщает ЦБ.

Регулятор также отмечает, что временная администрация по управлению Роскомснаббанком выявила признаки вывода активов банка путем кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства. Банк России направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.

ЦБ отозвал лицензию Роскомснаббанка 7 марта 2019 года за ведение деятельности, имеющей признаки финансовой пирамиды, а также непрозрачные операции. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 февраля 2019 года Роскомснаббанк занимал 132-е место в банковской системе России.

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