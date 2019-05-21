Honor представил новые смартфоны

Honor 20 оснащается 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на боковой грани телефона, а также обладает фронтальной камерой 32 Mп и основной четверной камерой 48, 12, 16 и 2 Мп, аккумулятором емкостью 3750 мАч. Телефон доступен в трех цветах - Sapphire blue, Midnight Black и Icelandic white.

Honor 20 Pro также имеет дисплей 6,26 дюймов 16,7 млн цветов, сканер отпечатков пальцев на боковой части смартфона, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч. Камера, как и у Honor 20, представлена фронтальной камерой 32 Mп и основной четверной камерой 48, 12, 16 и 2 Мп, также имеет лазерный автофокус. Телефон представлен в двух цветах - phantom blue и phantom black. Будет ли представлена модель 20 Pro в России пока неизвестно.

Стоимость смартфонов составит от €499 за Honor 20 и от €599 за Honor 20 Pro.

Помимо этого компания представила еще один смартфон - Honor 20 Lite с диагональю 6,21 дюйма, фронтальной камерой 32 Мп и основной тройной камерой 24 Мп. Цена составит от €299.

Honor - бренд компании Huawei.

Как стало известно 19 мая, Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США. Компания Google заявила, что обновления программного обеспечения, в том числе систем безопасности, для устройств Huawei будут доступны ближайшие 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной властями США.