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Медведев не исключил снижения доли регионов в финансировании госпрограммы развития села

Так премьер-министр ответил просьбу одной из участниц форума сельских депутатов партии "Единая Россия", которая предложила придать этой программе статус нацпроекта

ВОРОНЕЖ, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил пересмотра пропорции финансирования проектов в рамках госпрограммы развития сельских территорий, чтобы снизить нагрузку на региональные бюджеты.

Таким образом он прокомментировал просьбу одной из участниц форума сельских депутатов партии "Единая Россия", которая, в частности, предложила придать этой программе статус долгосрочного национального проекта. Она пояснила, что такое изменение позволит "осуществлять финансирование в соотношении 99 к 1 (федеральные и региональные расходы - 99% и 1% соответственно), а не 95 к 5, как сейчас, иначе ряд регионов могут просто отказаться от реализации данной программы".

"Мы в любом случае найдем разумное решение, которое будет по силам регионам и от которого не пострадает существенно федеральный бюджет", - ответил ей глава правительства.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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