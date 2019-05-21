Медведев не исключил снижения доли регионов в финансировании госпрограммы развития села

ВОРОНЕЖ, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил пересмотра пропорции финансирования проектов в рамках госпрограммы развития сельских территорий, чтобы снизить нагрузку на региональные бюджеты.

Таким образом он прокомментировал просьбу одной из участниц форума сельских депутатов партии "Единая Россия", которая, в частности, предложила придать этой программе статус долгосрочного национального проекта. Она пояснила, что такое изменение позволит "осуществлять финансирование в соотношении 99 к 1 (федеральные и региональные расходы - 99% и 1% соответственно), а не 95 к 5, как сейчас, иначе ряд регионов могут просто отказаться от реализации данной программы".

"Мы в любом случае найдем разумное решение, которое будет по силам регионам и от которого не пострадает существенно федеральный бюджет", - ответил ей глава правительства.