Вопрос о долге Белоруссии РФ от поставок "растворителей" обсудят премьеры двух стран

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудит в пятницу в Москве с белорусским коллегой Сергеем Румасом вопросы сотрудничества, в числе которых будут и темы задолженности Минска перед Москвой от реализации незаконной схемы с поставками так называемых растворителей, а также проблемы вокруг недавних поставок российской нефти ненадлежащего качества по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

"Планируется затронуть и проблемные темы, касающиеся поставки нефти по трубопроводу "Дружба", а также задолженности Белоруссии, возникшей при реализации незаконной схемы с поставками так называемых растворителей", - сказал он.

"В ходе встречи Медведева с Румасом, запланированной на 24 мая в Москве, будет обсуждаться комплекс вопросов, связанных с интеграционным процессом, состоянием торгово-экономических отношений между нашими странами", - сообщил также Осипов.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по нефтепроводу "Дружба", который обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. Транзит и переработка нефти были остановлены. Источник загрязнения был обнаружен на участке Самара - Унеча, а в Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья. Россия и Белоруссия создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по "Дружбе" и оценке убытков из-за поставок некачественной нефти.

Проблема "растворителей" в отношениях РФ и Белоруссии существует уже несколько лет. Россия поставляет Белоруссии нефть по внутренним ценам, получая взамен часть выработанных из нее нефтепродуктов. В 2011-2012 гг. Белоруссия продала в Европу автомобильное топливо из российской нефти, оформив его как разбавители и растворители, что позволило Минску избежать уплаты пошлин Москве в качестве компенсации за низкие цены поставленной нефти.